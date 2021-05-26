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Sultangazi'de polis merkezinin yakınında silahlı çatışma

'de dün saat 10.00 sıralarında 95 Sokak'ta polis merkezinin yanında iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Bir kişinin yaralandığı çatışma, karakola saldırı sanılınca polis alarma geçti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Sultangazi'de polis merkezinin yakınında silahlı çatışma

'nin de bulunduğu bölgeye aracıyla gelen F.Ö., aracını polis merkezinin önüne park ettikten sonra sokakta bulunan palet deposuna yöneldi.

F.Ö., elindeki pompalı silahla palet deposuna rastgele ateş etmeye başladı. Depo sahibi K.K. da kendisine saldıran F.Ö.'ye silahla karşılık verdi. Çatışma sırasında F.Ö., bacağına ve koluna isabet eden mermilerle yaralandı.

Silah sesleri üzerine polis merkezine saldırı olduğunu düşünen polisler çelik yeleklerini giyerek dışarı çıktı. Polis telsizinden de 'karakola saldırı' anonsu geçilince bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Karakol çevresinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde F.Ö., ve K.K.'yı gözaltına aldı.

Olayın alacak- verecek meselesinden kaynaklandığını öğrenen ekipler, bölgede boş kovan araması yaptı. Palet deposunda yapılan aramada K.K.'nın kullandığı silah yerde bulunurken, F.Ö'nün olay sırasında kullandığı pompalı silahta ele geçirildi. Palet deposunda çalışan uyruklu bir kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışma sırasında bacağından ve kolundan yaralanan F.Ö., ambulansa götürüldüğü sırada, polisin "Sen ne iş yapıyorsun?" diye sorduğu F.Ö.'nün "Sahte para işi yapıyorum. Hırsızlık yapıyorum" dediği duyuldu. Ambulansa alınan F.Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından polis merkezi amirliğine götürüldü.

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