Sultangazi'de polis merkezinin yakınında silahlı çatışma

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışma sırasında bacağından ve kolundan yaralanan F.Ö., ambulansa götürüldüğü sırada, polisin "Sen ne iş yapıyorsun?" diye sorduğu F.Ö.'nün "Sahte para işi yapıyorum. Hırsızlık yapıyorum" dediği duyuldu. Ambulansa alınan F.Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından polis merkezi amirliğine götürüldü.

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