İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntüler! Boğaz manzaralı otelde basıldılar

Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün Cihangir'de bir otelin teras katında çok sayıda kişinin olduğu ve nargile ile sigara kullandıklarını ihbarını aldı.