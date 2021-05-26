İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntüler! Boğaz manzaralı otelde basıldılar
Cihangir’de korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak yasağa rağmen kafeterya olarak faaliyet gösteren bir otelin teras katına Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Maske bile takmayan kişilerin nargile ve sigara kullandığı anlar kameralara yansırken, işletme sahibine ve içeridekilere idari para cezası uygulandı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanlarının faaliyetlerine ara verilmişti.
Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün Cihangir'de bir otelin teras katında çok sayıda kişinin olduğu ve nargile ile sigara kullandıklarını ihbarını aldı.
BOĞAZ MANZARALI KAFEDE BASILDILAR
İhbarı değerlendiren ekipler, otelin teras katında çok sayıda kişinin maske bile takmadan iç içe, yüksek sesli müzikler eşliğinde masalarda oturduğunu gördü.
Polis ekipleri bunun üzerine eğlenceyi sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan idari işlem uyguladı.
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