Adana'da 12 yaşındaki Enes yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalarak can verdi
Adana'da saat 09.00 sıralarında Seyhan ilçesinde elektrikli bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçen Enes Akbulut (12), TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Enes’in olay yerine gelen yakını uzun süre ağladı.
Yürekleri yakan kaza, saat 09.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşandı. Enes Akbulut, elektrikli bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçerken Ömer Y.'nin kullandığı 31 PR 557 plakalı TIR'ın altında kaldı. Bisiklet TIR'ın altında yaklaşık 25 metre sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Enes'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine gelen Enes'in bir yakını ise gözyaşlarına boğuldu.
Polis ekipleri TIR şoförünü gözaltına alırken, Enes Akbulut'un cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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