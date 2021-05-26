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Adana'da 12 yaşındaki Enes yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalarak can verdi

'da saat 09.00 sıralarında ilçesinde elektrikli bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçen (12), TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.  ’in olay yerine gelen yakını uzun süre ağladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Adana'da 12 yaşındaki Enes yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalarak can verdi

Yürekleri yakan kaza, saat 09.00 sıralarında 'nın ilçesinde yaşandı. , elektrikli bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçerken .'nin kullandığı 31 PR 557 plakalı TIR'ın altında kaldı. Bisiklet TIR'ın altında yaklaşık 25 metre sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine gelen Enes'in bir yakını ise gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekipleri TIR şoförünü gözaltına alırken, Enes Akbulut'un cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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