26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Eski sevgilisi ile iş arkadaşını vurdu takım elbiseyle teslim oldu!

Son dakika haberine göre; 'da eski sevgilisi . (47) ve iş arkadaşı .’yi tabancayla vurup, yaralayan Anıl A. (36), emniyete takım elbiseyle giderek, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Anıl A., görüntü çeken gazetecilere "Kıskançlıktan vurdum" diye seslendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2021
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Eski sevgilisi ile iş arkadaşını vurdu takım elbiseyle teslim oldu!

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, merkez ilçesinde meydana geldi. Anıl A., gündüz tartıştığı eski sevgilisi .'nın 'ndeki evinin önüne geldi.

Anıl A., otomobiliyle gelen Başak A. ve yanındaki iş arkadaşı .'ye araçtan indikleri sırada tabancayla 6 kez ateş etti. Bacaklarından vurulan Başak A. ile Özcan D., kanlar içinde yere yığılırken, Anıl A. ise araçla kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekibi, 2 yaralıyı ambulansla 'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Başak A. ile Özcan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Başak A.'nın, polise verdiği ifadede de Anıl A.'nın kendisini sürekli rahatsız ettiğini söylediği öğrenildi.


'KISKANÇLIKTAN YAPTIM'
Her yerde aranan Anıl A., bugün takım elbise giyip, kravat takarak, geldiği Emniyet Müdürlüğü'nde ekiplerine teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl A., görüntü çeken basın mensuplarına, "Beni kendisi çağırdı oraya, kıskançlıktan yaptım" diye seslendi.

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