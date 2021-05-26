Eski sevgilisi ile iş arkadaşını vurdu takım elbiseyle teslim oldu!
Son dakika haberine göre; Bursa'da eski sevgilisi Başak A. (47) ve iş arkadaşı Özcan D.’yi tabancayla vurup, yaralayan Anıl A. (36), emniyete takım elbiseyle giderek, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Anıl A., görüntü çeken gazetecilere "Kıskançlıktan vurdum" diye seslendi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Anıl A., gündüz tartıştığı eski sevgilisi Başak A.'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi.
Anıl A., otomobiliyle gelen Başak A. ve yanındaki iş arkadaşı Özcan D.'ye araçtan indikleri sırada tabancayla 6 kez ateş etti. Bacaklarından vurulan Başak A. ile Özcan D., kanlar içinde yere yığılırken, Anıl A. ise araçla kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekibi, 2 yaralıyı ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan Başak A. ile Özcan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Başak A.'nın, polise verdiği ifadede de Anıl A.'nın kendisini sürekli rahatsız ettiğini söylediği öğrenildi.
'KISKANÇLIKTAN YAPTIM'
Her yerde aranan Anıl A., bugün takım elbise giyip, kravat takarak, geldiği Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl A., görüntü çeken basın mensuplarına, "Beni kendisi çağırdı oraya, kıskançlıktan yaptım" diye seslendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 Haziran'da düğünler başlayacak mı? 2021 düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açılacak mı?
- Kabine Toplantısı tarihi açıklandı mı? 1 Haziran öncesi Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme takvimi...
- A101 perşembe indirimleri: 27 Mayıs 2021 A101 Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta hangi ürünler indirimli?
- 10 bankadan 6 ay ödemesiz kredi fırsatı! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? 50.000 TL - 200.000 TL faiz oranı...
- KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 KPSS Lisans başvurusu ne zaman başlayacak? A Grubu Kadrolar...
- Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı: AİS ÖSYM 2021 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ve şartlar...
- DGS adaylarına son dakika uyarısı! 2021 DGS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM DGS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Son dakika: İşçilere ne kadar zam yapılacak? 4D'li taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı son durum nedir?
- Gözler kamaşacak! Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? Tüm detaylar...
- Normalleşme takvimi açıklanıyor... Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı?
- 26 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Fitness, pilates, yoga ürünleri dikkat çekiyor! ŞOK'tan "Aman Kaçırma" kampanyası
- OGM 2.083 işçi alımı ilanı yayımlandı! 2021 Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru ne zaman başlayacak?