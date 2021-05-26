Eski sevgilisi ile iş arkadaşını vurdu takım elbiseyle teslim oldu!

Anıl A., otomobiliyle gelen Başak A. ve yanındaki iş arkadaşı Özcan D.'ye araçtan indikleri sırada tabancayla 6 kez ateş etti. Bacaklarından vurulan Başak A. ile Özcan D., kanlar içinde yere yığılırken, Anıl A. ise araçla kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekibi, 2 yaralıyı ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.