Polisin durdurduğu otomobilde bulundular! Korumaya alındı
Konya'da narkotik polisi, denetimleri sırasında ilginç bir olayla karşılaştı. Polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçtan 2 adet ceylan yavrusu bulundu. Yavru ceylanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüpheli olarak tespit edilen bir otomobil takibe alındı.
Polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada koltukların arasında 2 adet yavru ceylan bulundu.
Araç içerisindeki yavru ceylanları alan narkotik polisi durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.
Ceylanlar yabani hayvan statüsünde olduğu için Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü görevlilerince şahsa idari para cezası uygulanırken, görevlilere teslim edildi.
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