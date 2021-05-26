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Polisin durdurduğu otomobilde bulundular! Korumaya alındı

'da narkotik polisi, denetimleri sırasında ilginç bir olayla karşılaştı. Polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçtan 2 adet ceylan yavrusu bulundu. Yavru ceylanlar Müdürlüğüne teslim edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Polisin durdurduğu otomobilde bulundular! Korumaya alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüpheli olarak tespit edilen bir otomobil takibe alındı.

Polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada koltukların arasında 2 adet yavru ceylan bulundu.

Araç içerisindeki yavru ceylanları alan narkotik polisi durumu Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile 8. Bölge Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

Ceylanlar yabani hayvan statüsünde olduğu için . Bölge Müdürlüğü görevlilerince şahsa idari para cezası uygulanırken, görevlilere teslim edildi.

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