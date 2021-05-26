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Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Dehşete düşüren detay

Son dakika haberine göre; Annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra başını kesip tencereye koyan ve bacağındaki etleri kemiğinden sıyıran hakkında kan donduran detaylar ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda Sayın’ın annesinin cinayetinde kullandığı satır ve baltayı birkaç gün önce aldığı tespit edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Dehşete düşüren detay

'de 35 yaşındaki kızı ile birlikte yaşayan 67 yaşındaki 'a ulaşamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve giden polisleri içeri almayan Tuğçe Sayın, annesinin nerede olduğu sorulduğunda ise, "Kafamı dinlemek istiyorum deyip erkenden çıktı" dedi. Ancak içeriye baktıklarında salonda kanları gören polisler içeri girince Sevilay Palabıyık'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Banyoda bulunan Palabıyık'ın başı ise mutfaktaki bir tencerenin içinde bulunurken, sol bacağındaki kemikten ayrılan etleri ise başka bir kovanın içinde bulundu.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE SATIR VE BALTA ALMIŞ

Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan buradaki ifadesinde susma hakkını kullanarak ifade vermedi.

Ekipler yaptıkları araştırma sonucunda Sayın'ın olaydan birkaç gün önce satır ve balta aldığını tespit etti. Satır ve baltayı annesinin başını gövdesinden ayırmak için kullandığı tespit edilen Sayın'ın cinayeti daha önceden planlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Öte yandan anne Sevilay Palabıyık'ın birkaç hafta önce kızı hakkında, "yağma" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'ne sevk edilen Sayın savcılığa verdiği ifadede annesinin kendisine saldırdığını söyledi. Sayın, annesini öldürdüğünü ise kabul etmedi. İfadesinin ardından tutuklanması talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Tuğçe Sayın, "canavarca hisle eziyet ederek öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 YILDIR ŞİZOFREN İLACI KULLANIYORMUŞ

Edinilen bilgiye göre paramedik olan Tuğçe Sayın'ın 4 yıldır şizofren tanısı ile ilaç kullandığı, bu yüzden çalışmadığı belirtildi.

Genç kadının tedaviyi reddettiği, ilaçlarını da aksattığı ileri sürüldü.

KOMŞULARIN ŞÜPHESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Sevilay Palabıyık'tan bir süredir haber alamayan eski eşi durumu polise bildirdi. Komşularına da haber verince komşular eve gitti kapıyı çaldı. Evde bulunan Tuğçe Sayın kapıyı çalan komşulara annesinin tatile gittiğini söyledi. Aldıkları cevaptan tatmin olmayan ve yaşlı kadının hayatından endişe eden bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde Sevilay Palabıyık'ın başı vücudundan ayrılmış cesedi ile karşılaştı. Adreste arama gerçekleştiren ekipleri, yaşlı kadının başını ise ocağın üzerindeki su dolu tencerenin içinde buldu. Vücudunun ise banyoda sol bacağı kesik halde bulundu.

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