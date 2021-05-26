Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Dehşete düşüren detay

İstanbul Küçükçekmece'de 35 yaşındaki kızı Tuğçe Sayın ile birlikte yaşayan 67 yaşındaki Sevilay Palabıyık'a ulaşamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve giden polisleri içeri almayan Tuğçe Sayın, annesinin nerede olduğu sorulduğunda ise, "Kafamı dinlemek istiyorum deyip erkenden çıktı" dedi. Ancak içeriye baktıklarında salonda kanları gören polisler içeri girince Sevilay Palabıyık'ın cansız bedeni ile karşılaştı.