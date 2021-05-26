Bir gün arayla! Aynı mahallede aynı dehşet!
Sivas'ta dün patileri ve kuyruğu kesik halde ölü bulunan 'Tostos' isimli kedinin ardından bugün de aynı mahallede Gül Dursun (47) tarafından beslenen 'İncir' isimli kedi bıçaklanmış ve tek gözü oyulmuş halde ölü bulundu. Peş peşe yaşanan kedi ölümlerinin ardından polis soruşturmayı genişletti.
Olay, akşam 18.00 sıralarında Çayyurt Mahallesi Sularbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Vatandaşlar tarafından cadde üzerinde boş bir arazide karnından bıçaklanmış ve tek gözü oyulmuş halde yatan kedi ölüsü bulundu.
Yapılan araştırmada kedinin sokak hayvanlarına bakan ve dün patileri ile kuyruğu kesik halde ölü bulunan 'Tostos' isimli kedinin sahibi Gül Dursun'a ait olduğu öğrenildi.
Haberi alan Dursun, olay yerine gelerek göz yaşı döktü. Ölü bulunan diğer kedinin adının ise 'İncir' olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine hayvan polisi ekipleri sevk edildi.
Ekipler çevrede bulunan kameraları incelemeye alırken, 1 gün arayla peş peşe yaşanan kedi ölümleri nedeniyle soruşturma genişletildi.
'ARTIK DAYANAMIYORUM'
Yaşanan kedi ölümlerine bir son verilmesini isteyen Gül Dursun, "Dünkü vakanın şokunu atlatmadan bugün de sokakta beslediğim bir kediyi katletmişler.
Çok kötü, dayanamıyorum artık. Buna bir çare bulmalarını istiyorum. Benim elimden bir şey gelmiyor ama devletin destek olmasını istiyorum. İnşallah buna bir çare bulurlar.
Bu ikinci kedi ve ben diğerlerinden korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Burada kedileri sevmeyenin çok olduğunu biliyorum. Bu caniliği nasıl yaptılar bilmiyorum. Yapan bulunursa en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.
'BİRİSİ BURAYA PUSU KURMUŞ'
Hayvansever Özlem Akbulut ise (20), "Yine Gül ablayla beslediğimiz kedilerden birisi. Dünkü olayın yaşandığı yerin bir alt sokağı burası. Birisi buraya pusu kurmuş. Yapan kişi bizi görüyorsa gelsin ve konuşsun, böyle olmaz.
Çok üzgünüz ve sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu kedimizi uzun bir bıçakla deşmişler ve bir gözünü oymuşlar.
İçimiz ürperiyor ve 2 gündür uyku uyuyamıyor, yemek yemiyoruz. Garezleri bizeyse bizimle konuşsunlar, hayvanlardan uzak dursunlar" diye konuştu.
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