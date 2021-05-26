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Düzce'de çapa makinesine vücudunu kaptırarak hayatını kaybetti

’de saat 10.30 sıralarında, ilçesine bağlı Kirazlı köyünde 57 yaşındaki , bahçesinde çalışırken vücudunu çapa makinesinin bıçaklarına kaptırması sonucu yaşamını yitirdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Düzce'de çapa makinesine vücudunu kaptırarak hayatını kaybetti

İbrahim Kahraman, bahçesine tohum ekmek için çapa yapmak istedi. Kahraman, çapa makinesini kullandığı sırada vücudunu bıçaklarına kaptırdı.

Bahçede bulunanların haber vermesiyle sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İbrahim Kahraman'ın cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga götürüldü.

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