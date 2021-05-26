Nesli tükenme tehlikesi altındaydı! Yedisi de can verdi

Afyonkarahisar'ın Üçlerkayası Keçili mevkiinde 6 Nisan günü, IUCN'nin kırmızı listesinde yer alan, nesli tehlike altında ve koruma statüsünde bulunan kara akbaba türüne ait 4'ü dişi 7 bireyin, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yırtıcıları öldürmek amacıyla atıldığı değerlendirilen zehirli etleri yemeleri sonucu öldüğü belirlendi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirilen kara akbabalar üzerinde inceleme başlatıldı.





'AKUT BİR ZEHİRLENME VAKASI OLDUĞU GÖRÜLDÜ'

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise 7 kara akbabanın ölümüne ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi. Akbabaların ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla aynı gün Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (AKÜREM) teslim edildiği belirtilen açıklamada, "Burada yapılan nekropsi çalışması sonucunda, söz konusu toplu ölümün sebebinin akut bir zehirlenme vakası olduğu görülmüştür. Zehir türünün tespiti amacı ile alınan örnekler 5 Nisan'da Tarım ve Orman Bakanlığı Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderilmiştir" denildi.





'LEŞ, LEŞ KALINTISI YA DA ZEHİRLİ YEM VE BENZERİ BULGUYA RASTLANILMADI'

AKÜREM Müdürü, Üçlerkayası köyü muhtarı, İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü taşra birimi görevlileri tarafından 6 Nisan'da akbabaların öldüğü alanda yeni inceleme yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"Kara akbabaların öldüğü alanda yapılan incelemede, yiyecek olarak tüketebilecekleri leş, leş kalıntısı ya da zehirli yem ve benzeri herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Akbabaların ölüm nedeni ve faillerin belirlenmesi kapsamında arazi çalışmaları devam etmektedir. Ölüm nedeninin belirlenmesiyle faillerinin bulunmasının ardından ilgililere, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 21. maddesi ikinci fıkrasında yer alan 'av ve yaban hayvanlarının beslendikleri ve barındıkları ortamı zehirleyenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' amir hükmü gereğince işlem yapılacaktır."