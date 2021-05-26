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Adıyaman'da su kuyusunda facia! Baba ile 2 oğlu hayatını kaybetti

'da Merkeze bağlı Kuştepe köyünde öğle saatlerinde  temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenen 73 yaşındaki ile oğulları (43) ve (20) öldü. Onları kurtarmaya çalışırken, gazdan etkilenen itfaiye eri ise tedaviye alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Adıyaman'da su kuyusunda facia! Baba ile 2 oğlu hayatını kaybetti

Merkeze bağlı Kuştepe köyünde öğle saatlerinde ile oğulları ve , temizlemek için evlerinin önündeki 7 metre derinliğinde olan su kuyusuna indi.

Baba ve oğulları kuyudan uzun süre çıkmayınca, yakınları , itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Adrese sevk edilen itfaiye ekibinden , kuyuya girdi.

Tutak da çıkmayınca AFAD ekipleri gaz kontrolü yapıp, kuyuya indi.

Ekipler, metan gazından zehirlendiği belirlenen Nusret Özer ile 2 oğlu ve Mehmet Yetkin Tuluk'u çıkardı.

Ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişiden Nusret Özer ile oğulları Metin ve Emre Özer, kurtarılamadı.

Mehmet Yetkin Tuluk'un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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