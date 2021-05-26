Üniversitede skandal! Tacizci akademisyenin cezası belli oldu!
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Davut D.’nin ODTÜ kütüphanesinde çalışan D.K. ve M.Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada karar belli oldu. Mahkeme Davut. D’ye indirimsiz 4 yıl hapis cezası verdi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kütüphanesine ders çalışmaya giden Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Davut D. 2018'de iddiaya göre, ODTÜ kütüphanesinde yarı zamanlı çalışan D.K ve M.Y'ye tacizde bulundu. Kadınların şikayeti üzerine Davut D., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Davut D. hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 'Zincirleme şekilde basit cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Davut D., mahkemede yaptığı savunmasında, "İddia edilen tarihlerde kütüphaneye gittiğimi hatırlamıyorum. Olay tarihinde ODTÜ'de doktora eğitimi alıyordum. Bu nedenle ders çalışmak için sık sık kütüphaneyi kullanıyordum. 11 Ocak 2019 günü kütüphaneye gittiğimde kimseyle muhatap olmadım. İşim bittikten sonra aracıma binmek için otoparka indiğimde yanıma gelen güvenlik görevlisi hakkımda şikayet olduğunu söyledi. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu. D.K ve M.Y'nin avukatları Davut D'nin suçun işlendiği tarihte kütüphaneye giriş çıkış görüntülerini mahkemeye sundu.
MAHKEME İNDİRİM UYGULAMADI
Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında D. K ve M. Y şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme Davut D.'nin, 2 kadına sarkıntılık yaparak, cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiğinin sabit olduğuna hükmedip, 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Cezada indirim hükmünü uygulamayan heyet, sanığın sabıkasız oluşu, duruşmadaki tutum ve davranışlarına göre yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varılması, suç sonrası mağdurların giderilemeyecek zararlarının olmamasını göz önünde bulundurarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
'BENZER OLAYLARDA KADINLAR DAHA CESUR OLACAK'
Mağdur kadınların avukatı Çağrı Ayhan Şenel de kararda, cinsel saldırı suçlarından mağdur kadınların beyanlarının tek başına delil olarak değerlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu gördüklerini belirterek, "Adaletin geç de olsa sağlanması bundan sonra buna benzer olaylarda kadınların daha cesur ve kararlı olmasını da sağlayacaktır. Mahkemenin gerekçeli kararını başka mağduriyetlere neden olmaması adına sanığın çalışmakta olduğu Gazi Üniversitesi'ne sunacağız. Bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyorum; bu eylemlere maruz kalan herkes gerek kolluk birimlerine gerekse kadın derneklerine başvurarak haklarını sonuna kadar arasınlar ki bu olayları toplum olarak bitirelim" dedi.
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