Üniversitede skandal! Tacizci akademisyenin cezası belli oldu!

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Davut D., mahkemede yaptığı savunmasında, "İddia edilen tarihlerde kütüphaneye gittiğimi hatırlamıyorum. Olay tarihinde ODTÜ'de doktora eğitimi alıyordum. Bu nedenle ders çalışmak için sık sık kütüphaneyi kullanıyordum. 11 Ocak 2019 günü kütüphaneye gittiğimde kimseyle muhatap olmadım. İşim bittikten sonra aracıma binmek için otoparka indiğimde yanıma gelen güvenlik görevlisi hakkımda şikayet olduğunu söyledi. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu. D.K ve M.Y'nin avukatları Davut D'nin suçun işlendiği tarihte kütüphaneye giriş çıkış görüntülerini mahkemeye sundu.

MAHKEME İNDİRİM UYGULAMADI

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında D. K ve M. Y şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme Davut D.'nin, 2 kadına sarkıntılık yaparak, cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiğinin sabit olduğuna hükmedip, 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Cezada indirim hükmünü uygulamayan heyet, sanığın sabıkasız oluşu, duruşmadaki tutum ve davranışlarına göre yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varılması, suç sonrası mağdurların giderilemeyecek zararlarının olmamasını göz önünde bulundurarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.