Son dakika | "Ünlülerin hocası" Salih Memişoğlu cinayetinde flaş gelişme! İşte katilin ifadesi

ÖFKE PATLAMASI YAŞAYARAK MEMİŞOĞLU'NA ATEŞ ETTİĞİNİ İFADESİNDE BELİRTTİ

Öztürk, suç tarihinde olay yerine aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek üzere işletmenin muhasebe biriminin bulunduğu konteynıra gittiklerini, Memişoğlu'nun kendisine el kol hareketleri yaptığını, aralarında tartışma yaşandığını, Memişoğlu'nun ruhsatlı silah taşıyan yeğeni Uğur ve kardeşi Ali'nin olay yerinde gözdağı verircesine tavırda bulunduğunu öne sürdü. Memişoğlu'nda da silah olabileceğini düşündüğünü kaydeden Öztürk, "Salih hayırdır niye bana böyle konuşuyorsun?" dediğini ve her şeyi sineye çekmeye hazırlandığı sırada Memişoğlu'nun kendisini silahla eyleme geçeceğini düşündüğü ve eyleme geçerek silahı Memişoğlu'nun kafasına dayadığını söyledi. İçerideki şahısları dışarı çıkarttığını kaydeden şüpheli Öztürk, dışarıdaki şahıslarda da silah olduğunu düşündüğünü, silahını dolduruş yaptığı sırada Osman ya da Ömer Faruk'tan birinin silahı düşürmek için eline vurduğunu ve elinin tetikte olması nedeniyle silahın patladığını anlattı. Şüpheli Öztürk, amacının kimseyi vurmak olmadığını, kendini kurtarabilmek için sağ sola hedef gözetmeksizin ateş ettiğini ve öfke patlaması yaşayarak Memişoğlu'na ateş ettiğini kaydetti. İddianamede Öztürk'ün oğulları Bayram ve Ensar'ın yanına gittiğini ve onların bu olaydan haberleri olmadığını öne sürdü. Taksi durağına giderek akrabası Satılmış Güneş'in aracına bindiğini ve Mehmet Güneş'in yanına giderek o gece ofiste kaldığını belirten şüpheli Öztürk'ün olayın tek suçlunun kendisi olduğunu beyan ettiği iddianamede belirtildi.