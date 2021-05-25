Son dakika: Eskişehir'de vahşet: Genç kız nişanlısının boğazını kesti! Savunması 'pes' dedirtti
Son dakika haberine göre, Eskişehir'de nişanlısı Emrah Öztürk'ü (28) kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldüren Zehra Aras (22), tutuklu yargılandığı davada 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu, 'hırsızlık' suçundan ise 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Genç kızın karar duruşmasında söylediği şey, mahkemeyi şaşırttı.
Kars'ta yaşayan Zehra Aras, 2016'da sosyal medyadan tanıştığı işçi Emrah Öztürk ile 2019'da nişanlandı. Aras, şubat ayında Eskişehir'e gelip, nişanlısı Öztürk ile buluştu.
Çift, gezmek için Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi'ndeki kent ormanına gitti. Burada çıkan tartışmada Aras, boğazını kestiği Öztürk'ü 8 yerinden bıçaklayarak, öldürdü.
Nişanlısı Emrah Öztürk'ün cüzdanındaki 1600 TL'yi de alıp, kaçan Zehra Aras, çok uzaklaşamadan otogarda yakalanarak güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Aras, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' ve 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Aras'ın, kent ormanına nişanlısıyla girdiği, bir süre sonra tek başına çıktığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.
Tutuklu sanık Zehra Aras, bugün görülen karar duruşmasına, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporla akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen Aras'a, son savunması soruldu.
Karar duruşmasında Zehra Aras, nişanlısı Emrah Öztürk'ü kendisinin öldürdüğüne dair delil olmadığını iddia ederek, mahkemeden beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, Zehra Aras'ı 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu, 'hırsızlık' suçundan ise 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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