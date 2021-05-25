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Son dakika: Eskişehir'de vahşet: Genç kız nişanlısının boğazını kesti! Savunması 'pes' dedirtti

Son dakika haberine göre, 'de nişanlısı 'ü (28) kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldüren (22), tutuklu yargılandığı davada 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu, 'hırsızlık' suçundan ise 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Genç kızın karar duruşmasında söylediği şey, mahkemeyi şaşırttı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Son dakika: Eskişehir'de vahşet: Genç kız nişanlısının boğazını kesti! Savunması 'pes' dedirtti

'ta yaşayan , 2016'da sosyal medyadan tanıştığı işçi ile 'da nişanlandı. Aras, şubat ayında 'e gelip, nişanlısı Öztürk ile buluştu.

Çift, gezmek için ilçesine bağlı 'ndeki kent ormanına gitti. Burada çıkan tartışmada Aras, boğazını kestiği Öztürk'ü 8 yerinden bıçaklayarak, öldürdü.

Nişanlısı Emrah Öztürk'ün cüzdanındaki 1600 TL'yi de alıp, kaçan Zehra Aras, çok uzaklaşamadan otogarda yakalanarak güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Aras, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' ve 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Aras'ın, kent ormanına nişanlısıyla girdiği, bir süre sonra tek başına çıktığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Tutuklu sanık Zehra Aras, bugün görülen karar duruşmasına, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. 'ndan istenilen raporla akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen Aras'a, son savunması soruldu.

Karar duruşmasında Zehra Aras, nişanlısı Emrah Öztürk'ü kendisinin öldürdüğüne dair delil olmadığını iddia ederek, mahkemeden beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Zehra Aras'ı 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu, 'hırsızlık' suçundan ise 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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