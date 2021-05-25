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Nikah törenlerine yeni soluk! Sınırları ortadan kaldırdı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından nikah daireleri de yoğunluktan nasibini aldı. Tedbirler kapsamında nikah törenine şahit dışında başka kimse alınmazken, , töreni internet üzerinden canlı yayınlayarak katılım sınırını ortadan kaldırdı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 25.05.2021
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Nikah törenlerine yeni soluk! Sınırları ortadan kaldırdı

Tam kapanma sonrası dünyaevine girmek isteyen çiftler, soluğu nikah salonlarında aldı. Ancak kısıtlamalar gereği nikah törenine şahitler dışında kimse alınmıyor.

Çocuklarının evlendiğini göremeyen birçok aile, buruk sevinç yaşıyor. Sıradışı bir çözüm üreten , töreni internet üzerinden canlı yayınlayarak katılım sınırını ortadan kaldırdı.

Belediye, ailelerin nikah törenini izleyebilmesi için yer alan nikah salonunun bahçesine 48 inçlik bir ekran yerleştirdi. Bahçede bekleyen düğün sahipleri, nikah törenini bu ekran canlı olarak izlediler.

Koronavirüsün gölgesinde geçen nikah törenlerine farklı bir soluk kazandıran proje, gelin ve damat adayları hem de yakınları tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

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