Çanakkale'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu | 2021 son depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyurdu. Çanakkale'de deprem meydana geldi. Peki depremin merkez üssü neresi, büyüklüğü/şiddeti kaç? Son dakika deprem haberinin ayrıntıları haberimizde... Öte yandan Kandilli Rasathanesi de yaşanan son depremle ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
SON DAKİKA DEPREM HABERİ: AFAD'dan elde edilen verilere göre Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında saat 17:42'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Sarsıntı yerin 6.12 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte deprem dair tüm detaylar;
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Ege Denizi, 46.22 km. Bozcaada (Çanakkale)
Tarih-Saat : 25.05.2021, 17:42:41 TSİ
Enlem : 39.5781 N
Boylam : 25.5366 E
Derinlik : 6.12 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2021.05.25 17:42:43 39.6938 25.7412 6.9 -.- 3.6 3.7 EGE DENIZI İlksel
2021.05.25 16:44:50 35.3948 27.5597 8.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.25 16:26:23 39.0658 27.8720 5.2 -.- 1.8 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.05.25 15:29:32 39.4897 26.2460 6.5 -.- 1.8 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.05.25 15:22:38 39.4798 26.2730 2.8 -.- 2.8 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.05.25 15:08:01 36.4062 27.1862 5.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 13:52:24 36.4120 34.1787 0.0 -.- 1.7 -.- KIZKALESI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2021.05.25 13:45:01 37.9160 26.6518 9.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.25 13:08:45 39.1303 33.2515 5.1 -.- 2.1 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2021.05.25 12:30:50 37.2878 31.8615 0.0 -.- 1.8 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2021.05.25 12:19:04 38.4860 29.2217 10.4 -.- 1.4 -.- KISLA-ULUBEY (USAK) İlksel
2021.05.25 11:44:56 36.3978 27.1345 1.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 11:39:15 40.8085 31.1350 1.7 -.- 1.9 -.- KUCUKMEHMET-(DUZCE) İlksel
2021.05.25 11:10:47 38.5082 29.6985 10.5 -.- 2.2 -.- SIVASLI (USAK) İlksel
2021.05.25 10:48:39 36.5260 28.9927 24.2 -.- 1.2 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 10:42:40 36.4722 27.1503 3.2 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 10:11:44 39.1302 27.5688 0.0 -.- 2.3 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2021.05.25 09:30:51 36.4547 27.1607 25.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 08:58:11 37.9122 26.9093 24.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.25 08:42:55 36.3198 27.1423 8.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 07:15:10 37.0390 28.0738 7.8 -.- 1.6 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.05.25 06:32:46 39.0160 26.0190 7.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.25 06:27:14 36.6472 28.9233 30.1 -.- 2.2 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 05:51:53 36.4085 27.2045 20.6 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 05:24:03 36.7765 28.5053 10.2 -.- 0.6 -.- MARMARIS ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 05:20:49 36.4667 27.2383 10.3 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 05:06:01 36.3478 27.1855 3.2 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 04:51:04 38.0213 38.0243 5.4 -.- 2.1 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2021.05.25 04:32:21 36.4193 27.2137 16.8 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 03:22:18 36.6463 27.0390 130.3 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.25 03:17:16 39.5092 26.2420 6.3 -.- 2.1 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel