Karakol bahçesinde ateş açan kişi gözaltına alındı
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi Elazığ'da pompalı tüfekle karakol bahçesinde havaya ateş açtı. Polislerin anında müdahalesi ile etkisiz hale getirilen kişi gözaltına alındı.
Elazığ'da pompalı tüfekle karakol bahçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Karakolu bahçesine gelen H.A. elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
Karakolda görevli polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı.
Karakol çevresinde güvenlik önlemi alınırken, şüphelinin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 14.30 sıralarında Bahçelievler Polis Merkezi önünde şahsi sorunları bulunan H.A'nın pompalı silah ile havaya ateş ettiği bildirildi.
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