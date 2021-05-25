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Karakol bahçesinde ateş açan kişi gözaltına alındı

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi 'da pompalı tüfekle karakol bahçesinde havaya ateş açtı. Polislerin anında müdahalesi ile etkisiz hale getirilen kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Karakol bahçesinde ateş açan kişi gözaltına alındı

'da pompalı tüfekle karakol bahçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Karakolu bahçesine gelen H.A. elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Karakolda görevli polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Karakol çevresinde güvenlik önlemi alınırken, şüphelinin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 14.30 sıralarında önünde şahsi sorunları bulunan H.A'nın pompalı silah ile havaya ateş ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bir Polis Merkezine yönelik herhangi bir saldırı söz konusu değildir. Şahıs ikna edilmek suretiyle etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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