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Son dakika: Bayrampaşa Hali'nde yangın!

Son dakika haberine göre İstanbul Sebze ve Meyve Hali'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Son dakika: Bayrampaşa Hali'nde yangın!

Bayrampaşa'daki sebze meyve halinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bayrampaşa'da meyve ve sebze halindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


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