25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Son dakika haberi... 'nin ilçesinde, unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2021
ABONE OL
Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

ekipleri, açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 46 göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA