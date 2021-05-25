Afyonkarahisar'da yasak aşk kavgası kanlı bitti!

Bu sırada av tüfeğinin ateş alması ile Çağrı K., göğsünden, İsmet D., ise bacağından vuruldu. Olayı haber alan Çağrı K.'nin yakınları bölgeye gelerek şahsı kendi araçları ile Çobanlar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Çağrı K., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.