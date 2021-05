İşletmelerin ödemelerini geciktiren Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın'dan şok savunma: ‘Biz Getir kadar zengin değiliz’

İstanbul Kadıköy'de The Candy Shop isimli mekanın işletmecisi Eylül Hanım, Twitter'dan Nevzat Aydın'a "Neden geç ödeme yapıyorsunuz?" tweeti attı. Bunun üzerine Aydın'dan, "Paralar her on beş günde bir kesilen fatura üzerine yatırılıyor. Bu ay bayrama ve 19'mayıs'a denk geldi" açıklaması geldi.