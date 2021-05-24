24 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İşletmelerin ödemelerini geciktiren Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın'dan şok savunma: ‘Biz Getir kadar zengin değiliz’

İşletmelerin ödemelerini geciktiren Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın'dan şok savunma: ‘Biz Getir kadar zengin değiliz’

Geçtiğimiz haftalarda 21.5 milyon kullanıcısının şifre ve kimlik bilgilerini çaldıran CEO’su , yeni bir skandala daha imza attı. Aydın, yüzde 12 komisyon aldığı işletmelere yapacağı ödemeyi geciktirdi. Bir restoranın sahibi Twitter’dan Aydın’a tepki gösterdi ve "Getir, gece 12'de ödüyor" dedi. Kendini kaybeden Aydın’ın, "Biz o kadar zengin değiliz" sözlerine vatandaştan tepki geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
ABONE OL
İşletmelerin ödemelerini geciktiren Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın'dan şok savunma: ‘Biz Getir kadar zengin değiliz’

Pandemi nedeniyle sıkı tedbirler alındı. Restoranlar yalnızca paket servis yapmaya başladı.

Bu durum, getirgötürcülere yaradı. Ancak bazı firmalardan ödemelerini zamanında alamayan işletmeler, isyan bayrağını açtı.

Olayın merkezinde ise 21.5 milyon müşterisinin şifre ve kimlik bilgilerini çaldıran CEO'su vardı.

İstanbul Kadıköy'de The Candy Shop isimli mekanın işletmecisi Eylül Hanım, Twitter'dan Nevzat Aydın'a "Neden geç ödeme yapıyorsunuz?" tweeti attı. Bunun üzerine Aydın'dan, "Paralar her on beş günde bir kesilen fatura üzerine yatırılıyor. Bu ay bayrama ve 19'mayıs'a denk geldi" açıklaması geldi.

İşletme sahibinin "Getir uygulaması her gece 12'de ödüyor" demesi üzerine sinirlenen Nevzat Aydın, "Biz o kadar zengin değiliz" çıkışı yaptı.

Sosyal medyadan ünlü CEO'ya tepki yağdı: Hem işletmelerden komisyon al, insanlar hakkı olan parayı sorduğunda da fırçala! Bu nasıl iş!

İŞTE O DİYALOG

EYLÜL HANIM (İşletmeci): Ödemeyi neden her ay geciktiriyorsunuz? Yüzde 38 ve fazlası komisyonu hemen alıyorsunuz.
NEVZAT AYDIN: Komisyon yüzde 8-12 arasında değişiyor. Paralar on beş günde bir yatırılıyor. Bu ay bayrama ve 19 Mayıs'a denk geldi.

EYLÜL HANIM: Getir her gece 12'de hesaba geçiriyor.
NEVZAT AYDIN: Biz o kadar zengin değiliz...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA