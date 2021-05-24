Rize'de kenevir ipliğinden kumaş üretimi yaygınlaşıyor! 6 üretici, 5 dekar alanda kenevir üretecek

Kenevir ekimi yapan Beyhan Şişman, "El sanatları usta öğreticisiyim. 'Rize bezi' dokumak için gereken kendir ipliklerini yurtdışından temin ediyorduk; çünkü Türkiye'de kenevir üretimi durdurulmuştu. Ben de aldığım izinlerle bahçemde dikmeye karar verdim. Elde ettiğim kenevirlerden annemden öğrendiğim tekniklerle ip yaparak kumaş üretiyorum. Benim ihtiyacım olduğu miktarda bahçeme ektim. Çok geniş kullanım alanları var ancak henüz bir pazarı olmadığı için insanlar ekmek istemiyorlar. Pazarının oluşturulması ile beraber kenevir üretiminin çok hızlı bir şekilde artacağını düşünüyorum" diye konuştu.