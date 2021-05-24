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Haberler Galeri Rize'de kenevir ipliğinden kumaş üretimi yaygınlaşıyor! 6 üretici, 5 dekar alanda kenevir üretecek

Rize'de kenevir ipliğinden kumaş üretimi yaygınlaşıyor! 6 üretici, 5 dekar alanda kenevir üretecek

Rize kenevirden elde edilen liflerden özel el dokuma tezgahlarında üretilen 'Rize bezi' geleneği, 1960 yılında kenevir üretiminin yasaklanmasıyla yok olmaya yüz tuttu. Kenevir ekiminin geçen yıl özel izinle yeniden yasallaşmasının ardından gelenek sürdürüldü. Kentte verilen eğitimlerin ardından 6 üretici, 5 dekar alanda bu yıl üretime başladı. Hint kenevirinden elde edilen iplikle özel el dokuma tezgahlarında üretilen 'Rize bezi'nden ise masa örtüsü, havlu ve şık tasarımlı kıyafetler dikilecek.

DHA
Giriş Tarihi: 24.05.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 10:59
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Rize'de kenevir ipliğinden kumaş üretimi yaygınlaşıyor! 6 üretici, 5 dekar alanda kenevir üretecek

Rize'nin Çayeli, İyidere, Çamlıhemşin ve Fındıklı ilçelerinde 6 üretici, 5 dekar alanda kenevir tohumlarını toprakla buluşturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rize'de kenevir ipliğinden kumaş üretimi yaygınlaşıyor! 6 üretici, 5 dekar alanda kenevir üretecek

Üreticiler, hasadı beklerken, kenevirlerden bitkisel liflere sahip iplikler üretilerek, sağlıklı ve özel dokuma kumaşlar elde edilecek.

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Rize'de kenevir ipliğinden kumaş üretimi yaygınlaşıyor! 6 üretici, 5 dekar alanda kenevir üretecek

Bu amaçla kentte kenevir ipi dokumacılığı için kurslar da açıldı. Rize Valiliği'nin koordinesinde, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce ortaklaşa açılan kenevir ipliği üretim kurslarında yıllar önce üretim yapan ustalar, dokuma eğitmenlerine özel kenevir ipliği üretim tekniklerini öğretiyor.

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Rize'de kenevir ipliğinden kumaş üretimi yaygınlaşıyor! 6 üretici, 5 dekar alanda kenevir üretecek

Hint kenevirinden elde edilen iplikle özel el dokuma tezgahlarında üretilen 'Rize bezi'nden ise masa örtüsü, havlu ve şık tasarımlı kıyafetler dikilecek.

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Rize'de kenevir ipliğinden kumaş üretimi yaygınlaşıyor! 6 üretici, 5 dekar alanda kenevir üretecek

Kenevir ekimi yapan Beyhan Şişman, "El sanatları usta öğreticisiyim. 'Rize bezi' dokumak için gereken kendir ipliklerini yurtdışından temin ediyorduk; çünkü Türkiye'de kenevir üretimi durdurulmuştu. Ben de aldığım izinlerle bahçemde dikmeye karar verdim. Elde ettiğim kenevirlerden annemden öğrendiğim tekniklerle ip yaparak kumaş üretiyorum. Benim ihtiyacım olduğu miktarda bahçeme ektim. Çok geniş kullanım alanları var ancak henüz bir pazarı olmadığı için insanlar ekmek istemiyorlar. Pazarının oluşturulması ile beraber kenevir üretiminin çok hızlı bir şekilde artacağını düşünüyorum" diye konuştu.