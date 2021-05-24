Adana'da iki kadın tarlada silahla öldürülmüş halde bulundu
Kozan’a bağlı Eskikabasakal Mahallesi'nde gece saat 12 sularında boş tarla kenarında birisi otomobilde diğeri otomobilin yaklaşık 50-60 metre uzaklığında öldürülmüş halde 2 kadın bulundu.
Edinilen bilgilere göre olay gerçekleştikten bir süre sonra yoldan geçen vatandaşlar bir otomobilin çalışır halde olduğunu ve içerisinde bir kadının hareketsiz şekilde durduğunu gördüler.
Hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdiler olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde şoför koltuğunda tüfekle vurulmuş halde 27 yaşındaki Tuğçe Duman(24) öldüğünü belirlediler.
Tuğçe Duman'ın şoför koltuğunda olduğu ve arabanın da çalışır vaziyette olduğu öğrenildi. Ayrıca otomobile çok sayıda silahın isabet ettiği öğrenildi.
DİĞER CESET 50- 60 METRE UZAKLIKTA BULUNDU
Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan Kozan İlçe Jandarma ekipleri otomobil içerisinde tüfekle vurularak öldürülen Tuğçe Duman'ın dayısının kızı olduğunu tespit ettiği tüfekle vurularak öldürülen ve 24 yaşındaki Melek Şemo'yu tespit etti. Jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.
İki kadını kimin ya da kimlerin öldürdüğü ile ilgili olarak Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerine Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat gelerek inceleme yaptı.
Biri Suriye uyruklu iki kadının boynundan ve sırtından silahla vurulduğu tespit edilirken 2 cinayet ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattılar.
CESETLER ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
Jandarma ekipleri olay yerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra 2 kadının cenazesi önce Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada Cumhuriyet Savcısı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra cenazeler otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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