Son dakika: Hukukçu profesör Hakan Pekcanıtez'e büyük ayıp: Köpeği ailesine sahibi kendisine saldırdı

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve ailesi, Sarıyer'de oturdukları sitede komşu köpeğinin saldırısına uğradı. Sonrasında yaşananlar nedeniyle saldırı, mahkemeye taşındı.

HAKARETLER YAĞDIRDI

Olay, geçen 4 Ocak'ta Ortanca Konakları'nda bulunan sitedeki havuz kenarında gerçekleşti. Pekcanıtez ailesi, komşularının köpeği tarafından saldırıya uğradı.

Pandemi nedeniyle evde çalıştığı sırada yaşanan saldırıdan yara almadan kurtulan Prof. Pekcanıtez, saldırı sonrası sitenin yönetici grubuna bilgilendirmede bulundu. Buna öfkelenen köpeğin sahibi Gülcan B. ise hakaretler yağdırdı.

ÖZÜR DİLEMEDİ

Ünlü hukukçu, "Sen kötü bir ruhsun. Benim çalışanlarıma verdiğim para sizin maaşınızdan fazladır" diyen komşusundan beklediği özür gelmeyince 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Prof. Pekcanıtez, kişilik haklarını ihlal eden bu saldırıdan son derece etkilendiğini, tansiyonunun yükseldiğini, bir süre işini ve görevlerini yapamayacak hale geldiğini bildirdi.