23 Mayıs 2021, Pazar
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Yoldan geçen vatandaşlar fark etti! Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

'nın ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Cesedin, 'nde çobanlık yapan 43 yaşındaki 'ya ait olduğu tespit edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Yoldan geçen vatandaşlar fark etti! Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Nazımbey Yeniköy Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kanaldan çıkardıkları kişinin öldüğünü belirledi.

Cesedin, Değirmendere Mahallesi'nde çobanlık yapan 43 yaşındaki Muharrem Tığlı'ya ait olduğu tespit edildi. Tığlı'nın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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