23 Mayıs 2021, Pazar
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Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi

Son dakika haberi... ’de aç kalan ayılar yerleşimin olduğu alanlara inerek bir eve zarar verdi. Evde yiyecek bir şey bulamayan ayı eşyaları evin içerisinden dışına taşıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi

Olay ilçesine bağlı Verçenik Yaylası'nda meydana geldi. Kış uykusundan uyanan ayılar, yüksek kesimlerde yiyecek bir şeyler bulamayınca köylülerin yaşam alanlarına kadar indi.

'a ait evin camını parçalayarak içeriye giren ayı, evin altını üstüne getirdi. Evde yiyecek bir şey bulamayan ayı eşyaları evin içerisinden dışına taşıdı.

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