23 Mayıs 2021, Pazar
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Yolcu otobüsünde yangın paniği!

'da içinde yolcuların bulunduğu yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Şoför yolcuları indirdikten sonra yangını söndürmek için mücadele etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Yolcu otobüsünde yangın paniği!

Olay önceki gün saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu, Mevkii 'nda meydana geldi. İçinde 5 yolcunun bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek içerdeki yolcuları kontrollü bir şekilde aşağıya indirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Sürücü ve trafikteki diğer vatandaşlar söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti.

Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını tamamen söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında otobüste hasar meydana geldi.

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