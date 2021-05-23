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Muhteşem manzaraya karşı bedava tatil

Koronavirüs salgını nedeniyle plajlar ve oteller boşalırken tatilciler karavana yöneldi. Devamlı olarak kullanan da oluyor sadece hafta sonları için gelen de. İşte tatillerini adeta bedavaya getiren karavancıların yeni tarzı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Muhteşem manzaraya karşı bedava tatil

Koronavirüs salgını vatandaşları karavan tatiline yönlendirdi. Bursa'da karavanlarını deniz kıyısına çeken vatandaşlar, denize sıfır bedava yapıyor. "Burada hayatın tadını çıkarıyoruz" diyen karavan tatilcilerinden Selçuk Gündüz, "Denize sıfır tatilimizi yapıyoruz. Burası hafta sonları dolup taşıyor. Devamlı kalanlar da var." dedi.

Mudanya ilçesinde dolgu alanı karavancıların akınına uğradı. Pandemiyi fırsat bilenler, karavanlarını Mudanya ilçesindeki park alanına çekerek denize sıfır tatili bedavaya yapıyor.

Deniz kenarına çektikleri karavanlarında dalga sesleri eşliğinde uyuyan vatandaşlar, evleri yerine günlerini deniz kıyısına park ettikleri karavanlarda geçiriyor.

Burada sıkı dostluklar kuran karavancılar, araçlarının önüne kurdukları masalarda dostlarıyla denize karşı tavla oynayıp keyifli vakit geçiriyor.

Burada vakit geçirmenin çok keyifli olduğunu ifade eden Selçuk Gündüz, "Biz burada denize sıfır tatilimizi yapıyoruz. Burada çok sayıda karavancı arkadaş var.

Evlerimizde kalmıyor, burada denize sıfır yapmanın keyfini çıkartıyoruz. Burada devamlı kalanlar, hafta sonu gelen arkadaşlar da var.

Bilhassa hafta sonu burası dolup taşıyor.

Burada dalga sesiyle uyuyup deniz sesiyle uyanıyoruz.

Deniz kıyısına attığımız masalarda çayımızı yudumlayıp yemeğimizi yiyoruz.

Biz burada hayatın tadını çıkartıyoruz" dedi.

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