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Beyoğlu'nda eski eşine kurşun yağdıran zanlı yakalandı

Son dakika haberine göre; Beyoğlu'nda eski eşi Nermin U.'ya sokak ortasında kurşun yağdırıp ağır yaralayan şahıs yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, talihsiz kadın ise hastanede yaşam savaşı veriyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2021
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Beyoğlu'nda eski eşine kurşun yağdıran zanlı yakalandı

Geçtiğimiz cuma günü saat 11.00 sıralarında Beyoğlu 'nde meydana gelen olayda Nermin U. (45) iddiaya göre, 4 yıl önce boşandığı eski eşi . tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulmuş ve ağır yaralanmıştı.

Nermin U. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mahir A. ise olay yerinden kaçmıştı. Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatmış, Mahir A.'nın yakalanması için harekete geçti.



TELEFON SİNYALİNDEN YAKALANDI

Olayın yaşandığı yer ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Ekipler, şahsın bir an önce yakalanması için gece gündüz demeden çalıştı.

Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, Mahir A. gece saatlerinde yakalanarak Gayrettepe Müdürlüğüne götürüldü. Edinilen bilgiye göre, Mahir A.'nın yakalanmadan önce iki kişiye telefonuyla mesaj attığı, yerinin bu şekilde tespit edildiği öğrenildi.



Eski eşi .'yı sokak ortasında vurarak ağır yaralayan Mahir A., Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.



TALİHSİZ KADIN YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Öte yandan, vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan iki çocuk annesi Nermin A.'nın hala yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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