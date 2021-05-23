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Şanlıurfa Siverek'te akrabaların ev kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan ev yapma tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Şanlıurfa Siverek'te akrabaların ev kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

'nın ilçesi Karakeçi bölgesinde bulunan ve ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Taşlı kırsal mahallesinde ev yapmadan dolayı akraba iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü.

Siverek'te önceki gün Bozkoyun ailesi, Taşlı kırsal mahallede bulunan kendilerine ait arazide temel kazıp ev yapmak istedi.

Ancak aralarında husumet olan akrabaları Demirkıran ailesi "Bizim sizinle husumetimiz var, burada arazimizin yanında ev yapamazsınız" diyerek karşı çıkınca tartışma yaşandı.

Bozkoyun ailesi fertleri, arazide ev için çalışmalara yeniden başlayınca Demirkıran ailesiyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada, , ve ölürken, 3'ü ağır 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar köye sevk edilen ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulanslarla 'nde tedavi altına alındı.

Hastanede jandarma ve polis ekipleri herhangi bir olayın meydana gelmemesi için güvenlik önlemleri aldı. Hastaneye gelen ölenlerin ve yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

ARAÇLARI YAKTILAR

Jandarma, zırhlı araçlarla köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, taraflar mahalledeki araçları yaktı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Bu arada, olayın ardından Siverek Kaymakamı ile Emniyet Müdürü 'ne gelerek bilgi aldı.

Akraba olan Bozkoyun ve Demirkıran aileleri, yaklaşık 5 ay önce de köyde ev yapma yüzünden tartışmış ve kavga etmişti. Araya giren ilçenin ileri gelenleri, olay büyümeden aileleri barıştırmış ve husumete son vermişti.

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