Şanlıurfa Siverek'te akrabaların ev kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre; Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan ev yapma tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Siverek'te önceki gün Bozkoyun ailesi, Taşlı kırsal mahallede bulunan kendilerine ait arazide temel kazıp ev yapmak istedi.
Ancak aralarında husumet olan akrabaları Demirkıran ailesi "Bizim sizinle husumetimiz var, burada arazimizin yanında ev yapamazsınız" diyerek karşı çıkınca tartışma yaşandı.
Bozkoyun ailesi fertleri, arazide ev için çalışmalara yeniden başlayınca Demirkıran ailesiyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Silahların kullanıldığı kavgada, Ferman Bozkoyun, Mahmut Bozkoyun ve Ramazan Derin ölürken, 3'ü ağır 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar köye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Hastanede jandarma ve polis ekipleri herhangi bir olayın meydana gelmemesi için güvenlik önlemleri aldı. Hastaneye gelen ölenlerin ve yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.
ARAÇLARI YAKTILAR
Jandarma, zırhlı araçlarla köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, taraflar mahalledeki araçları yaktı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Bu arada, olayın ardından Siverek Kaymakamı Hasan Ongu ile Emniyet Müdürü Özer Bilgehan Devlet Hastanesi'ne gelerek bilgi aldı.
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