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Lunaparkta facia! Gondoldan düşerek yaralandı

Eşi ve yeğenleriyle birlikte bir lunaparka giden 36 yaşındaki , güvenlik tertibatı kilitli konumda olmadan çalıştırılan gondolun içinde düşerek yaralandı. Dava açılan işletme sahibine, mahkeme, “sanığın taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçunu işlediği sabit olduğu” gerekçesiyle 1500 TL para cezası ödemesine hükmetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Lunaparkta facia! Gondoldan düşerek yaralandı

'da 12 Şubat 2019 tarihinde (36), eşi ve yeğenleriyle birlikte bir lunaparka giderek gondola bindi.

Dava dosyasına göre Karateke, güvenlik tertibatı kilitli konumda olmadan çalıştırılan gondolun içinde düşerek yaralandı. Şikâyet üzerine işletme sahibi . hakkında, 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan İskenderun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İŞLETME SAHİBİNE CEZA

Mahkeme, 8 Nisan tarihinde "sanığın taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçunu işlediği sabit olduğu" gerekçesiyle işletme sahibinin 1500 TL para cezası ödemesine hükmetti.

Geçen hafta taraflara tebliğ edilen gerekçeli kararda, "Olay tarihinde sanığın işletmekte olduğu lunaparkta katılanın bindiği gondol içerisinde düştüğü ve bu şekilde yaralandığı, sanığın gondol hareket ederken ve bu sırada katılanın oturduğu sıra içinde savrulması esnasında derhal olaya müdahale etmesi gerekirken bu hususlarda gerekli sevk, idare ve organizasyonu sağlayamadığı anlaşıldığından sanığın olayda tali kusurlu olduğu, kovuşturma aşamasında sanığın katılanın maddi zararını giderdiği, bu suretle sanığın taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçunu işlediği vicdani kanaatine varılmıştır" denildi.

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