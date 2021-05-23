Antalya'da vahşet! 'Kayıp' dediği eşini öldürüp iş makinesiyle araziye gömmüş!

ÖLDÜRÜP, KAYIT OLSUN DİYE ARAMIŞ

Mesut Öztürk'ün karakoldaki ifadesinde eşini planlayarak öldürdüğünü, soğukkanlılıkla anlattığı öğrenildi. İfadesinde, tartışma sırasında kendisine ve ailesine küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle eşini boğarak öldürdüğünü, daha sonra halıya sarıp araziye götürüp iş makinesiyle gömdüğünü söyleyen Mesut Öztürk'ün, ardından Aslı Öztürk'ü yürüyüşe gitmiş gibi göstermek için kıyafetlerini evden alıp yolda çöplere attığını, kayıt olsun diye de cep telefonuyla onu aradığını söylediği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü belirtildi.