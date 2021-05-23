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Antalya'da vahşet! 'Kayıp' dediği eşini öldürüp iş makinesiyle araziye gömmüş!

Son dakika haberine göre; ’da 'ün kayıp başvurusunda bulunduğu eşi 'ü çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdüğü, daha sonra halıya sarıp, götürdüğü araziye iş makinesiyle gömdüğü ortaya çıktı. Öztürk'ün öldürdüğü eşini araziye iş makinesiyle gömdüğü olaya ilişkin anlar güvenlik kamarasına yansıdı.

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Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Antalya'da vahşet! 'Kayıp' dediği eşini öldürüp iş makinesiyle araziye gömmüş!

'nın 'nde 20 Nisan saat 04.30 sıralarında jandarmaya giden , eşi 'e ulaşamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu.

Hemen harekete geçen ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda Mesut Öztürk'ün, olay gecesi halıya sarılı bir şeyi aracına taşıdığı belirlendi.

Bunun üzerine yakalanarak gözaltına alınan Mesut Öztürk ifadesinde olayı itiraf etti. Eşiyle evde tartıştıktan sonra yatak odasında boğarak öldürdüğünü daha sonra halıya sararak araziye götürdüğünü ve burada iş makinesiyle gömdüğünü anlatan Öztürk, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

ÖLDÜRÜP, KAYIT OLSUN DİYE ARAMIŞ

Mesut Öztürk'ün karakoldaki ifadesinde eşini planlayarak öldürdüğünü, soğukkanlılıkla anlattığı öğrenildi. İfadesinde, tartışma sırasında kendisine ve ailesine küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle eşini boğarak öldürdüğünü, daha sonra halıya sarıp araziye götürüp iş makinesiyle gömdüğünü söyleyen Mesut Öztürk'ün, ardından Aslı Öztürk'ü yürüyüşe gitmiş gibi göstermek için kıyafetlerini evden alıp yolda çöplere attığını, kayıt olsun diye de cep telefonuyla onu aradığını söylediği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü belirtildi.

2 çocuk annesi Aslı Öztürk'ün cansız bedeni toprağa gömüldüğü yerden çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Eşi Aslı Öztürk'ü çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdüğü, daha sonra halıya sarıp, götürdüğü araziye iş makinesiyle gömdüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde eşini öldüren Mesut Öztürk'ün olaydan sonra evin önüne aracını getirdiği ve Aslı Öztürk'ün halıya sarılı cansız bedenini bagaja koyduğu anlar yer alıyor. Mesut Öztürk'ün daha sonra aracıyla olay yerinden ayrıldığı da görüntülere yansıdı.

'Kayıp' dediği eşini boğarak öldürmüş! 'KAYIP' DEDİĞİ EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ!

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