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'Kayıp' dediği eşini boğarak öldürmüş! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Antalya’da Mesut Öztürk'ün kayıp başvurusunda bulunduğu eşi Aslı Öztürk'ü çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdüğü, daha sonra halıya sarıp, götürdüğü araziye iş makinesiyle gömdüğü ortaya çıktı. Öztürk'ün öldürdüğü eşini araziye iş makinesiyle gömdüğü olaya ilişkin anlar güvenlik kamarasına yansıdı.