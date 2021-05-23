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'Kayıp' dediği eşini boğarak öldürmüş! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Giriş: 23.05.2021 14:29
Güncelleme:23.05.2021 14:37
Antalya’da Mesut Öztürk'ün kayıp başvurusunda bulunduğu eşi Aslı Öztürk'ü çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdüğü, daha sonra halıya sarıp, götürdüğü araziye iş makinesiyle gömdüğü ortaya çıktı. Öztürk'ün öldürdüğü eşini araziye iş makinesiyle gömdüğü olaya ilişkin anlar güvenlik kamarasına yansıdı.
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