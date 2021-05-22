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Son dakika: Samsun'da "Sosyal medya hesaplarımı çaldın" kavgası! Genç kadın hastanelik oldu

Son dakika haberine göre 'da sosyal medya hesabının çalındığını iddia eden 35 yaşındaki kadın, 25 yaşındaki E.B.'nin kapısına dayandı. 'Hesaplarımı çaldın' kavgasında kapıya dayanan genç kadın, merdivenlerden düşerek yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Son dakika: Samsun'da Sosyal medya hesaplarımı çaldın kavgası! Genç kadın hastanelik oldu

'da iki kadın arasında "sosyal medya hesaplarımı çaldın" kavgasında 1 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un ilçesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki S.K. adlı kadın sosyal medya hesaplarını çaldığını iddia ettiği arkadaşı 25 yaşındaki E.B. ile kavga etti.

Kavgada darp sonucu yaralanan ve merdivenlerden düşen E.B. adlı kadın hastanelik oldu. S.K. polise telefon açıp ihbarda bulunarak 'sosyal medya hesaplarını çalıp kendisini dolandırmak istediğini' ileri sürdüğü E.B adlı kadını yakaladığını söyledi.

Olay yerine polis sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.B. adlı adlı kadın, 112 ekipleri tarafından ambulansla kaldırılarak tedavi altına alındı.

S.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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