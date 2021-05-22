Pazar günü marketler açık mı, kapalı mı? 23 Mayıs Pazar marketler kaçta açılacak, kapanacak? A101, BİM, ŞOK...
Pazar günü marketler açık mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam kapanma sürecinin sona ermesininn ardından ilk hafta sonu kısıtlaması başladı. Tam kapanma döneminde zincir marketlerin pazar günü kapalı olması kararlaştırılmıştı. Peki, kademeli normalleşme sonrası pazar günü marketler açık mı, kapalı mı? 23 Mayıs Pazar marketler kaçta açılacak, kapanacak? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...
Pazar günü marketler açık mı, kapalı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Salgının etkilerini azaltmak adına yurt genelinde bazı tedbirler hayata geçirildi. 17 günlük tam kapanma sürecinde zincir marketler pazar günü kapalıydı. Tam kapanmanın sona ermesinin ardından kademeli normalleşme süreci başladı. Normalleşmenin ilk hafta sonu kısıtlamasında gözler marketlere çevrildi. Peki, pazar günü marketler açık mı, kapalı mı? 23 Mayıs Pazar marketler kaçta açılacak, kapanacak? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...
PAZAR GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?
Zincir marketler pazar günleri de hizmet vermeye devam edecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince marketler açık olacak. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.
MARKETLERDE HAFTA SONU NELER YASAK?
Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir. Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir."
HAFTA SONU FIRINLAR AÇIK MI?
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı ifade edildi.
Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.
HAFTA SONU PAZARYERLERİ AÇIK MI?
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerlerinin hafta içi 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekleri, hafta sonları ise pazaryerlerinin kurulmasına izin verilmeyeceği bildirildi.
HAFTA SONU RESTORAN VE LOKANTALAR AÇIK MI?
Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-00.00 saatleri arasında sadece paket servis; hafta sonlarında ise 07.00-00.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekler.
HAFTA SONU AVM'LER AÇIK MI?
Alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.
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