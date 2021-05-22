Pazar günü marketler açık mı, kapalı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Salgının etkilerini azaltmak adına yurt genelinde bazı tedbirler hayata geçirildi. 17 günlük tam kapanma sürecinde zincir marketler pazar günü kapalıydı. Tam kapanmanın sona ermesinin ardından kademeli normalleşme süreci başladı. Normalleşmenin ilk hafta sonu kısıtlamasında gözler marketlere çevrildi. Peki, pazar günü marketler açık mı, kapalı mı? 23 Mayıs Pazar marketler kaçta açılacak, kapanacak? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

PAZAR GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketler pazar günleri de hizmet vermeye devam edecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince marketler açık olacak. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.