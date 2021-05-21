Ünlü modacı Pınar Bent: Türkiye gelinlikte 1 numara

"Moda dünyasının kraliçesi" unvanıyla da bilinen gelinlik tasarımcısı Pınar Bent, "Pınar Bent Haute Coture" markasıyla sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da büyük başarı elde etti. Türkiye'de olduğu kadar Arap dünyasında da yoğun ilgi gören Bent, Orta Doğu'nun yanı sıra Avrupa ülkelerinde de adını duyurmayı başardı.



BU NOKTAYA ULAŞMAMIZ GURUR VERİCİ

Pınar Bent, hem kendisini ve markasını geliştirmek, hem de daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına son dönemde yurtdışı çalışmalarına ağırlık verdi. Bugüne kadar çok sayıda uluslararası moda şovuna ve fuarlara katılan Bent, sektöre dair edindiği izlenimleri şöyle anlattı: "Türkiye gelinlik ve abiye sektöründe dünya genelinde 1 numara. Kullandığımız dantellerden kumaşlara, işçilikten modellere her konuda çok iddialıyız. Bu sektör hem Türkiye'nin tanıtımı hem de ekonomiye katkısı açısından çok değerli. Sektörümüzün bu noktaya ulaşması gurur verici."

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