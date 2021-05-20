Antep fıstığında hastalık tehdidi

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kilis'te Antepfıstığı ağaçlarında sararma semptomu ile başlayan ve yaprak damarları arasında kuruma, yaprak boyutlarında küçülme olarak ortaya çıkan hastalıkla ilgili ise, "Hastalık 2014 yılında Candidatus Phytoplasma Solani olarak karakterize edilmiştir. İlimizde olduğu gibi Gaziantep, Nizip ve Şanlıurfa gibi antepfıstığı yetiştiriciliği yapılan il ve ilçelerde de yoğun olarak görülen bu Phytoplasma hastalığı ilimizde bu yıl mevsimsel yağış azlığı ve sıcaklık nedeniyle daha fazla artış göstermiştir.