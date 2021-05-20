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Antep fıstığında hastalık tehdidi

’te, Antep fıstığında fitoplazma hastalığı bu yıl mevsimsel yağış azlığı ve sıcaklık nedeniyle fazla görülmesi üzerine antep fıstığı bahçelerden örnekler alınarak analiz amaçlı Adana Zirai Mücadele ve Araştırma enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Antep fıstığında hastalık tehdidi

'de fıstık üretiminde önemli bir noktada olan 'teki, fıstık bahçelerinde artan bakteri parazitleri olarak bilinen fitoplazma hastalığı üreticiyi perişan etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kilis'te ağaçlarında sararma semptomu ile başlayan ve yaprak damarları arasında kuruma, yaprak boyutlarında küçülme olarak ortaya çıkan hastalıkla ilgili ise, "Hastalık 2014 yılında Candidatus Phytoplasma Solani olarak karakterize edilmiştir. İlimizde olduğu gibi , ve gibi antepfıstığı yetiştiriciliği yapılan il ve ilçelerde de yoğun olarak görülen bu Phytoplasma hastalığı ilimizde bu yıl mevsimsel yağış azlığı ve sıcaklık nedeniyle daha fazla artış göstermiştir.

Antepfıstığı ağaçlarının verimden düşmesine neden olan bu hastalığın şuana kadar bir Kimyasal Mücadelesi bulunmamakla birlikte Kültürel Tedbirlerle Mücadele yapılmaktadır. Hastalığın görüldüğü bahçelerde budama yapılırken budama aletlerin hypochlor su ile dezenfekte edilmesi, budama artıkların tesisten uzaklaştırılması, hastalıklı ağaçlardan aşı kalemlerin alınmaması erken dönemlerde emici böcek ve psilida ya karşı mücadele yapılması ayrıca analiz sonucu bitki besin element eksikliği tespit edilen ağaçlarımıza gübre uygulaması yapılması, eğer imkanımız var ise sulama yapılması önemlidir.

Kilis il sınırları içerisinde hastalıklı Antepfıstığı bahçelerden örnekler alınarak analiz amaçlı Adana Zirai Mücadele ve Antepfıstığı Araştırma enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmiştir" diye konuştu.

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