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Son dakika: Korkunç anlar kamerada! Freni boşalan kamyon 8 aracı ezdi

Son dakika dünya haberleri... ’da freni boşalan seyir halindeki kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı ezmesi sonucu 5 kişi yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Son dakika: Korkunç anlar kamerada! Freni boşalan kamyon 8 aracı ezdi

'ya bağlı şehrinde freni boşalan kamyon trafikte dehşet saçtı.

Araçların kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan düşük hızla gelen kamyon, önündeki bir araca çarptıktan sonra duramayıp ilerlemeye devam etti. Freni boşaldığı öğrenilen kamyon, araçların arasına daldı.

Bu sırada sağ şeritte en önde bekleyen bir otomobil sürücüsü ise ezilmemek için kırmızı ışığa rağmen gaza basarak olay yerinden uzaklaştı. Kamyon 8 aracı ezip geçerken, kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.



Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Ön verilere göre kazanın kamyonun freninin boşalması sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı FRENİ BOŞALAN KAMYON DEHŞET SAÇTI

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