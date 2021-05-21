Telefon bağlantısı koptu 7 saat sonra bulundu

Olay, dün akşam ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddialara göre evinden çıkan Raziye Tuna, bir süre sonra ortadan kayboldu. Saat 19.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'Rögara düştüm' ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Bir süre sonra yardım istenen telefon numarasına ulaşılamazken, 112 sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, ilk telefon sinyalinin alındığı bölgede arama yaptı. Bölgedeki onlarca rögara bakıldı. Ancak Tuna bulunamadı. Aramalarını sürdüren ekipler, saat 02.00 saralarında ilçe girişindeki Yazlı Kampı civarında başka bir rögara baktı. Burada Raziye Tuna'nın sesini duyan ekipler, itfaiye merdiveni ve halatla kurtarma çalışması başlattı.

Tuna, ekiplerin yaptığı çalışmayla yağmur suyu kanalından çıkarılarak, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Tuna'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.