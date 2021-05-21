Son dakika... İstanbul’da istinat duvarı çöktü! 2 bina boşaltıldı

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Olay, Beykoz Kanlıca Mahallesi Rumeli Çıkmazı Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Öğlen saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış, bir apartmanın istinat duvarının çökmesine neden oldu.