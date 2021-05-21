Son dakika... İstanbul’da istinat duvarı çöktü! 2 bina boşaltıldı
Son dakika haberine göre… İstanbul Beykoz'da saat 14.15 sıralarında istinat duvarı çöktü, 2 bina boşaltıldı. Ekiplerin alandaki incelemeleri devam ediyor.
YAŞAM DHA
Beykoz'da yoğun yağış sonrası bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Olay sonrası 3 apartman tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
Olay, Beykoz Kanlıca Mahallesi Rumeli Çıkmazı Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Öğlen saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış, bir apartmanın istinat duvarının çökmesine neden oldu.
ÖNLEM ALINDI
Gürültüyle bölgeye yönelen vatandaşlar duvarın çöktüğünü görerek ihbarda bulundu. Yaşanan olay sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.
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