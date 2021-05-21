Arife öğretmene veda! İşte son mesajı: Sorunlar; sakin, mutlu yaşamları alt üst etmez

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aklı ve kalbiyle bağlarını koparmış bir caninin saldırısıyla yaşamını yitiren genç meslektaşım Arife Nur Sarıoğlu'nun acısı yüreğimizi yaktı. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, meslektaşlarıma ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.