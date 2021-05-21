Arife öğretmene veda! İşte son mesajı: Sorunlar; sakin, mutlu yaşamları alt üst etmez
Kayseri'de arkadaşlık teklifini kabul etmediği şahıs tarafından tabanca ile vurulan öğretmen Arife Nur Sarıoğlu hayatını kaybetti. Talihsiz öğretmen bugün, son yolculuğuna uğurlandı. Arife Nur Sarıoğlu'nun hayatını kaybetmeden önce yaptığı son mesajında, "Sorunlar; sakin, mutu yaşamları alt üst etmez. Tersine böyle yaşamların doğal birer uzantısıdır. Çabalamaya gerek yok. Telaşsız, dikkatli bakın.” ifadelerini kullandı.
Kayseri'de dün meydana gelen olayda, özel bir eğitim kurumunda rehberlik öğretmeni olan 26 yaşındaki Arife Nur Sarıoğlu, evinden okula gittiği sırada arkadaşlık teklifini kabul etmediği Tolga T. tarafından silahlı saldırıya uğramış, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Arife öğretmenin cenaze namazı memleketi Yahyalı ilçesindeki Cami Kebir'de kılındı. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kitirli Mahallesi mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Sarıoğlu'nun ailesi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenazeye katılan vatandaşlar Arife öğretmeni gözyaşlarıyla uğurladı.
SON MESAJI: "SORUNLAR; SAKİN, MUTLU YAŞAMLARI ALT ÜST ETMEZ"
Ayrıca Arife Nur Sarıoğlu'nun hayatını kaybetmeden önce yaptığı son mesajında; "Sorunlar; sakin, mutu yaşamları alt üst etmez. Tersine böyle yaşamların doğal birer uzantısıdır. Çabalamaya gerek yok. Telaşsız, dikkatli bakın. Sorunu değil çözümü göreceksiniz" ifadelerine yer verdiği görüldü.
Ayrıca Arife öğretmeni öldürdükten sonra aynı tabancayla intihara teşebbüs eden Tolga T.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Kayseri'de sokakta tabancayla vurularak öldüren öğretmen Arife Nur Sarıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aklı ve kalbiyle bağlarını koparmış bir caninin saldırısıyla yaşamını yitiren genç meslektaşım Arife Nur Sarıoğlu'nun acısı yüreğimizi yaktı. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, meslektaşlarıma ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.
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