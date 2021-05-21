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Son dakika: Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi! Seferlerde aksama

Son dakika haberine göre; Metro İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler duruduruldu. 'dan yapılan açıklamada, " Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz - ve /- istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Son dakika: Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi! Seferlerde aksama

Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler duruduruldu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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