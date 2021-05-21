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Kocaeli’de araştırma görevlisi Cüneyt Yılmaz evinde ölü bulundu

Bölümü’nde araştırma görevlisi olan 42 yaşındaki Cüneyt Yılmaz evinde ölü bulundu. Rahatsızlık geçirdiği değerlendirilen Cüneyt Yılmaz’ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.05.2021
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Kocaeli’de araştırma görevlisi Cüneyt Yılmaz evinde ölü bulundu

'ndeki evinde yalnız yaşayan Bölümü'nde araştırma görevlisi Cüneyt Yılmaz'a ulaşamayan yakınları polise başvurdu.

İhbar üzerine mahalleye gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingirin kapıyı açmasının ardından eve girerken, Cüneyt Yılmaz'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Rahatsızlık geçirdiği değerlendirilen Cüneyt Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

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