Kocaeli’de araştırma görevlisi Cüneyt Yılmaz evinde ölü bulundu
Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olan 42 yaşındaki Cüneyt Yılmaz evinde ölü bulundu. Rahatsızlık geçirdiği değerlendirilen Cüneyt Yılmaz’ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.
YAŞAM DHA
Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi Cüneyt Yılmaz'a ulaşamayan yakınları polise başvurdu.
İhbar üzerine mahalleye gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingirin kapıyı açmasının ardından eve girerken, Cüneyt Yılmaz'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Genelge yayımlandı! Hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Cumartesi pazar kesintisiz sokağa çıkma yasağı var mı?
- Bu yıl sınıfta kalma var mı, kalktı mı? 2021 MEB sınıf geçme nasıl olacak? ilkokul, ortaokul, lise...
- Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...
- DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM duyurdu!
- BİM 21 Mayıs Cuma aktüel kataloğu! Elektrikli scooter, bisiklet, tablet, masa sandalye seti dikkat çekiyor!
- En yeni Cuma mesajları 2021! Güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- Diyanet'ten önemli hutbe! 21 Mayıs Cuma hutbesi konusu: "Zulüm Cezasız Kalmaz"
- BİM aktüel 21 Mayıs yüzleri güldürecek! BİM aktüel 21 Mayıs kataloğunda paralar cepte kalacak!
- Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Kafe, restoran, halı saha...
- Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin ve 5 bin hibe desteği ne zaman yatacak? Küçükbaş ve büyükbaş destekleri hangi tarihte verilecek?
- Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ve Züleyha öldü mü? Melike İpek Yalova diziden ayrılacak mı? O isim duyurdu...
- Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig yeni sezon hangi tarihte başlar? Transfer...