Koronavirüs kabusu devam ederken korkutan tehlike!

'YOĞUN BİR ŞEKİLDE GÖRMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Uyuz vakalarını halen poliklinikte bu dönemde de yoğun bir şekilde görmeye devam ediyoruz. Daha önce tarihte buna benzer durumların yaşandığı olmuştur.

KAŞINTI CİDDİYE ALINMAZSA GEÇ KALINIYOR



Özellikle pandemi döneminde böyle bir artışın olmasının sebepleri neler? Üstelik hijyen konusunda daha da hassas olduğumuz bir dönemdeyiz.

Pandemi döneminde karantina nedeniyle ilk olarak kalabalık ailelerde evde akrabalarla uzun zaman geçirilmesi, doğrudan temas ya da paraziti taşıyabilen eşyalar yoluyla ev içi bulaşların artmasına; ikinci olarak kişilerin kaşıntı yakınmalarını pandemi nedeniyle göz ardı etmeleri, polikliniklere ve hekimlere başvurularını ertelemeleri uyuz hastalığında tanı ve tedavi gecikmelerine neden oldu.