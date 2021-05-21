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Kendini raylara bıraktı! Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi

'nda bir kadının intihar girişiminde bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 'nde tedavi altına alınan genç kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Kendini raylara bıraktı! Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi

Olay, saat 12.45 sıralarında yaşandı. Taksim Metro istasyonuna gelen 30 yaşındaki . durağa yaklaşan metronun önüne atladı.

Metronun altında kalan kadını görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sol bacağı kopan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla 'nde tedavi altına alındı. Gözde Melis D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kadının istasyonda beklerken metro aracının gelmesine yakın kendini rayların üzerine attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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