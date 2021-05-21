Marmaray'da şoke eden görüntüler! Dövdükleri genci trenden indirdiler!
İstanbul’da hizmet veren Marmaray'da çarşamba akşam saatlerinde şoke eden bir olay yaşandı. 4 kişi, tartıştıkları bir genci dövdükten sonra durağa yanaşan trenden indirdi. Dehşet veren o anlar kameralara yansıdı.
YAŞAM DHA
Marmaray'daki akılalmaz olay, çarşamba akşam saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece yönünde giden trende bir gençle dört kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü
4 şüpheli darbettikleri ve tişörtünü yırttıkları genci durakta trenden indirdi.
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