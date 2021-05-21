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Marmaray'da şoke eden görüntüler! Dövdükleri genci trenden indirdiler!

’da hizmet veren 'da çarşamba akşam saatlerinde şoke eden bir olay yaşandı. 4 kişi, tartıştıkları bir genci dövdükten sonra durağa yanaşan trenden indirdi. Dehşet veren o anlar kameralara yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Marmaray'da şoke eden görüntüler! Dövdükleri genci trenden indirdiler!

'daki akılalmaz olay, çarşamba akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yönünde giden trende bir gençle dört kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü

4 şüpheli darbettikleri ve tişörtünü yırttıkları genci durakta trenden indirdi.

Kavga anları durakta bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

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