Türk 'vampir' tıp tarihine geçti! Anlattıkları kan dondurdu

Genç, staj yaptığı hastanede kendisinden ve arkadaşlarından tetkik için birkaç tüp fazladan kan aldırdığını belirtti. Vampiristik özellikleri olan genç kendini; "Dışarıdan bakınca sakin ama aslında sinirli, duygularını belli etmeyen, duyguları çabuk değişen biriyim.