Türk 'vampir' tıp tarihine geçti! Anlattıkları kan dondurdu
Son dakika haberine göre; 2013 yılında kan içme hastalığına yakalanan ve ‘vampirizm’ belirtisi gösteren 23 yaşındaki gencin ardından 8 yıl sonra Türkiye'de bir vamprizim vakası daha ortaya çıktı. Adı saklı tutulan bir genç literatüre giren ilk kişi oldu.
Türkiye'de 2013 yılında kan içme hastalığına yakalanan ve 'vampirizm' belirtisi gösteren 23 yaşındaki Türk genci, o dönem tıp literatürüne girmiş ve dünyanın en prestijli dergilerinden 'Journal of Psychotherapy and Psychosomatics'de bu kişinin hikayesine yer verilmişti.
Aradan geçen 8 yılın ardından Türkiye'de bir vamprizim vakası daha ortaya çıktı. Kendine zarar verme davranışı gösteren 19 yaşındaki adı saklı tutulan bir genç literatüre giren ilk kişi oldu.
Milliyet'in haberine göre; Erkek yüksekokul öğrencisinin, kan içme, insanlara güvenmekte zorlanma, birilerine zarar vermemek adına kalabalıktan kaçınma şikâyetleri yaşadığı belirlenirken, hasta yakınları psikiyatri uzmanları Dr. İlknur Kiraz Avcı ile Prof. Dr. Çiçek Hocaoğlu'nun kapısını çaldı.
TEDAVİ SONUÇ VERİYOR
Korku filmlerindeki sahneleri aratmayan davranışlar sergileyen ve vampiriristik özellikler gösteren 19 yaşındaki genç, uzmanlarla yaptığı görüşmede, ilk kez 13 yaşındayken bacağı kanayan bir arkadaşının kanının tadına baktığını söyledi.
Genç, staj yaptığı hastanede kendisinden ve arkadaşlarından tetkik için birkaç tüp fazladan kan aldırdığını belirtti. Vampiristik özellikleri olan genç kendini; "Dışarıdan bakınca sakin ama aslında sinirli, duygularını belli etmeyen, duyguları çabuk değişen biriyim.
İçimde iyi ve kötü iki farklı insan var. Birincisi sakin ve yardımsever. İkincisi ise sinirli, insanlara zarar veren, kırıcı biri" şeklinde tanımladı. Psikiyatri Uzmanları Dr. İlknur Kiraz Avcı ile Prof. Dr. Çiçek Hocaoğlu ise olayı ayrıntılarıyla masaya yatırdı.
Dr. İlknur Kiraz Avcı ile Prof. Dr. Çiçek Hocaoğlu, literatüre giren vampiristik özellikler gösteren genç hakkında, psikiyatrik değerlendirmede paranoid, borderline, antisosyal, disosiyatif kişilik özellikleri gösterdiğini tespit ettiler.
3 ay boyunca haftada bir görüşmelere devam edildiğine, kişilik ve davranış sorunlarına yönelik ilaç reçete edildiğine, tedaviyle son bir ayda hiç kan içme davranışı olmadığı gibi dürtüselliğinin azaldığına dikkat çektiler.
ARKADAŞLARI KORKTU
Çocukluk döneminin hep hastalıklarla geçtiğini anlatan vampiristik özellikler taşıyan genç, sık sık karın ve boğaz ağrısı yaşadığını aktarırıken, annesinin ilgisiz babasının da mesafeli olduğunu belirtti.
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