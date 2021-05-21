Adana’da kısıtlamada üzerine 'Sağlık Bakanlığı’ yazdırdığı minibüsüyle yolcu taşırken yakalandı

Ekipler, yaptığı kontrolde sürücü Özgür G.'nin, otogardan aldığı yolcuları, kısıtlama sürecinde şehir içi ve şehir dışına usulsüz olarak taşıdığını, Sağlık Bakanlığı ibaresiyle denetimlerden kolay geçiş yaptığını belirledi.