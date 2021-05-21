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Adana’da kısıtlamada üzerine 'Sağlık Bakanlığı’ yazdırdığı minibüsüyle yolcu taşırken yakalandı

'da üzerine yazdırdığı minibüsüyle kısıtlamada şehir içi ve şehir dışına yolcu taşıdığı belirlenen .’ye 6 bin 844 TL ceza kesildi. Araçtaki 6 yolcuya da kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uygulandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Adana’da kısıtlamada üzerine 'Sağlık Bakanlığı’ yazdırdığı minibüsüyle yolcu taşırken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Merkez Otogarı'ndan çıkan üzerinde ibaresi bulunan 01 ACC 692 plakalı minibüsü durdurdu.

Ekipler, yaptığı kontrolde sürücü .'nin, otogardan aldığı yolcuları, kısıtlama sürecinde şehir içi ve şehir dışına usulsüz olarak taşıdığını, Sağlık Bakanlığı ibaresiyle denetimlerden kolay geçiş yaptığını belirledi.

Ekipler, Özgür G.'ye korsan taşımacılık ve izin alınmaksızın veya tescil ettirilmeden logo bulundurmaktan 6 bin 844 TL ceza kesti.

Minibüsteki 6 yolcuya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı. Araç 60 gün trafikten menedildi.

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