20 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de hastanede dehşet! Hemşire ve doktora saldırdı

Kocaeli’de hastanede dehşet! Hemşire ve doktora saldırdı

Kocaeli'de Muhammet Ç. isimli şahıs, damar yolu açarken çocuğunun canını yakıp ağlattığı gerekçesiyle hemşire 'ya yumruk attı. Araya giren Dr. Yılmaz Aydın'a da saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
ABONE OL
Kocaeli’de hastanede dehşet! Hemşire ve doktora saldırdı

Kocaeli'nde, doktor ve hemşire kabusu yaşadı... Muhammet Ç., gece rahatsızlanan çocuğunu 'daki tıp merkezine götürdü. Hemşire , tedaviye başlamak için damar yolu açarken, çocuk ağlamaya başladı.

Bunun üzerine Muhammet Ç., Özcanlı'ya "Canını yakıyorsun. Sen çekil, gelsin doktor yapsın" dedi. Hemşire Özcanlı, damar yolunu doktorun açmadığını belirtince çocuğun babasıyla aralarında tartışma çıktı.

Muhammet Ç.'nin yumruk attığı hemşire, yere yığıldı. Dr. Yılmaz Aydın, araya girmek isterken, Muhammet Ç., bu kez doktor ve hemşireyi darbetti.

Yakınları ve tıp merkezinde bulunanlar, babaya engel olmaya çalıştı. Şikayetçi olunması üzerine Muhammet Ç., gözaltına alındı.

Muhammet Ç.'nin hemşireye yumruk attığı, Serhat Özcanlı'nın yere düştüğü ve arbede anları, sağlık merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA