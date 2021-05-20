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TEM'de korkunç kaza! Bariyere ok gibi saplandı

’da ’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyere ok gibi saplanan kamyonun sürücüsü yaralandı. istikametine seyir halinde olan Metin Aykanat (57) yönetimindeki 53 AE 751 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kamyonun ön kısmından ok gibi saplanan bariyerler, aracın arka kısmından çıktı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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TEM'de korkunç kaza! Bariyere ok gibi saplandı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Elmalık mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, istikametine seyir halinde olan Metin Aykanat (57) yönetimindeki 53 AE 751 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kamyonun ön kısmından ok gibi saplanan bariyerler, aracın arka kısmından çıktı.

Kazada, kamyon sürücüsü Metin Aykanat yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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