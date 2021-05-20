TEM'de korkunç kaza! Bariyere ok gibi saplandı

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Elmalık mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Metin Aykanat (57) yönetimindeki 53 AE 751 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kamyonun ön kısmından ok gibi saplanan bariyerler, aracın arka kısmından çıktı.