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Her yerde aranan adam ölü olarak bulundu

’in ilçesinde dün evinden traktörle ayrılarak giden 90 yaşındaki yaşlı adam ölü olarak bulundu. Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra AFAD ekipleri tarafından gece saatlerinden beri aranan yaşlı adamın cansız bedeni ilçeye bağlı Çökek köyünde jandarma ekipleri gönüllüler tarafından bulundu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Her yerde aranan adam ölü olarak bulundu

ilçesinde dün sabah saatlerinde evinin önünde bulunan traktöre binerek ayrılan 90 yaşındaki 'u arama çalışmalar sonrasında cansız bedenine ulaşıldı.

Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra AFAD ekipleri tarafından gece saatlerinden beri aranan yaşlı adamın cansız bedeni ilçeye bağlı Çökek köyünde jandarma ekipleri gönüllüler tarafından bulundu.

Traktör ile kaza yapan yaşlı adamın kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, jandarma tarafından olayla ilgili araştırma başlatıldı.

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